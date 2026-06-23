頑張って片付けたのに、気づけばまた元通りってことありませんか？収納グッズを増やしたり、休日にまとめて片付けたりしても、なぜか散らかった状態へ戻ってしまうこともあるでしょう。実は、片付かない原因は収納不足ではなく、“物が溜まりやすい仕組み”にあることも少なくありません。今回は、片付けてもすぐ散らかってしまう家に共通する原因を３つ紹介します。誰もが「戻しやすい収納」になっていない収納を考えるとき、自分