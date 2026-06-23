【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの山田優が2026年6月19日、モデルのSHIHOのYouTubeチャンネルに出演。好きな俳優を明かす場面があった。【写真】小栗旬の妻・山田優「ほぼ毎日観てる」イケメン俳優◆山田優、SHIHOとショッピングデート今回、山田はSHIHOのYouTubeチャンネルで公開された「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画に出演。30年来の仲だというSHIHOとショッピング