敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり17号先頭打者アーチを放つなど、4打数1安打1打点で2-1の勝利に貢献した。試合後、被弾した敵投手は脱帽の様子で対戦を振り返った。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸