【モデルプレス＝2026/06/23】女優の長谷川京子が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのわっぱ弁当を公開した。【写真】47歳女優「タンパク質も野菜もたっぷり」鶏の手羽中弁当◆長谷川京子、鶏の手羽中弁当披露長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振った白米、焼いた鶏の手羽中、ミニトマト、オクラとおかかの和え物、煮卵などが詰められたわっぱ弁当に、小ぶりのミカン2個が添えられて