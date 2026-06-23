チュニジア戦後の行動に反響サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦に4-0で勝利。試合後、森保一監督が見せた礼節ある振る舞いが話題に。日本ファンから反響が相次いでいる。人柄がにじみ出た瞬間だった。歓喜の余韻が残るメキシコのモンテレースタジアム。試合後、ピッチに足を踏み入れた森保監督は、スタンドに向かって歩み寄り一礼。両手を