【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの神田うのが6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。春巻きの皮を使用したピザレシピを公開し、話題となっている。【写真】51歳美人タレント「チーズたっぷりで最高」春巻きの皮を使ったシラスピザレシピ◆神田うの、シラスピザ披露神田は「春巻きの皮を使ったシラスピザ 娘にも大好評でリピート三昧だよ」とコメントを添え、ピザの写真を投稿。シラスや青ネギがたっぷり散らされたピ