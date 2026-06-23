日本時間26日午前8時キックオフサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦を中継するNHKで解説を担当する元日本代表・本田圭佑が23日、自身のXで異例の「お願い」をつづった。日本はオランダとの初戦は、2度リードされる苦しい展開を跳ね返して2-2ドロー。チュニジア戦は4-0で完勝し、決勝トーナメント進出を視界にとらえた。この2試合、