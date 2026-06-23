【モデルプレス＝2026/06/23】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。息子のための弁当を公開し、話題となっている。【写真】46歳1児の母アナウンサー「上手に残してた」2歳長男のための弁当◆宮崎宣子、残された手作り弁当公開宮崎は「上手にチーズと枝豆と、大豆残してた」とコメントを添え、写真を投稿。新幹線の形のおにぎりや笑顔の切り抜き海苔をつけたボールお