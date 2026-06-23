1次リーグI組でフランスとノルウェーが勝利サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組が22日（日本時間23日）に行われ、フランスがイラクを3-0で下し、ノルウェーはセネガルに3-2で勝利。この結果、日本が決勝トーナメント（T）進出に一歩、前進した。フランスはエースのエムバペが2ゴール。悪天候で試合が中断するハプニングがあったが、イラクを難なく退けた。ノルウェーも怪物ハーランドが2ゴールと活躍してセネ