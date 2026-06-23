【モデルプレス＝2026/06/23】俳優の秋野暢子が6月22日、自身のInstagramを更新。夕食のために作った手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「オシャレで手が込んでる」バラエティ豊かな夕食4品◆秋野暢子、オシャレ夕食4品を披露秋野は「夜は、こんな感じ」とつづり、食卓に並んだ夕食の写真を投稿。新玉ねぎと豚肉ミンチをライスペーパーに包みピカタにした1品や、ぶり大根、エビチリ、エノキの和え物などを