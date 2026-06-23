ケンドーコバヤシと3時のヒロイン・かなでが映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』のゲスト声優を務めることが発表された。本予告編と新規場面写真も解禁となった。【動画】『ベベフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』本予告映像本作はYouTube総登録者数、約8500万人、世界で愛されている「ベイビーシャーク」や「おはようのうた」でおなじみの【べべフィン】の映画化。べ