【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの益若つばさが6月22日、自身のInstagramを更新。タレントの辻希美のサプライズバースデーパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳レジェンドモデル「ケーキでかくてデザインもすごい」辻ちゃんの写真が入ったドデカバースデーケーキ◆益若つばさ、辻希美のサプライズバースデーパーティーの様子披露益若は「辻ちゃんのお誕生日をみんなでサプライズでお祝いしたよー」とつ