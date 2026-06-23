【モデルプレス＝2026/06/23】女優の上坂樹里が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。直筆のメッセージを公開し、反響が寄せられている。【写真】20歳「風、薫る」主演女優「美文字すぎる」直筆でメッセージ◆上坂樹里、美文字でメッセージ披露上坂は「＃風薫る」とハッシュタグをつけ、女優の見上愛と共に主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）について投稿。写真では、美しい手書