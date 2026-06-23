北中米Ｗ杯に出場しているノルウェー代表の「怪物」ＦＷハーランドと交際中の恋人が、２２日（日本時間２３日）にインスタグラムを更新し、スタジアムでの２ショットを公開した。ハーランドは同日のセネガル戦で２ゴールを挙げ、ノルウェー２８年ぶりとなる決勝トーナメント進出決定の立役者に。２戦連続２ゴールと世界最高峰の舞台で驚異的な決定力を見せたストライカーの恋人、イザベル・ヨハンセンは、ハーランドと肩を組ん