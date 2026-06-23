【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた佐藤芹菜（せりな）が6月22日、自身のInstagramを更新。ピンク色のヘアカラーになった姿を公開した。【写真】「今日好き」参加JK「お人形さんみたい」別人級のピンクヘア姿◆佐藤芹菜、ピンクヘア姿披露佐藤は、猫の耳とヒゲなど、様々な手書きイラストがついたエフェクト動画を投稿。ロングヘアが鮮やかな