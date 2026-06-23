日本ハムは２３日、１１月２２日にエスコンで「ＦＩＧＨＴＥＲＳＬＥＧＥＮＤＳＧＡＭＥ」を開催することを発表。エスコン内で栗山英樹ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）、金子誠氏、鶴岡慎也氏、田中賢介氏が会見を行った。日本一に輝いた２００６年と２０１６年のメンバーが対戦。０６年はトレイ・ヒルマン監督が、１６年は栗山監督が指揮を執る。両方の優勝に貢献した田中氏は、１６年チームで参加する。金