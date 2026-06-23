立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年6月23日にXを更新し、高市早苗首相陣営を巡る誹謗中傷動画疑惑について言及。高市首相が疑惑を報じたのが週刊誌だとして信用していないと答弁したことを批判した。「週刊誌であれ、通信社であれ、取材をもとに報道された」「週刊文春」が報じたことに端を発するこの一連の疑惑。高市首相は5日の参院予算委員会で「週刊誌の記事なので全く信用していない」と否定した。また、22日の同委員会でも一