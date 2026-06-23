元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が、夏を先取りしたショットをアップした。板野は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「早く夏こないかな大好きな季節。みんなは夏好き？？」と記し、黒のキャミソールのトップスにデニムを合わせたコーディネートショットを披露した。この投稿にファンからは「わぁかわいい」「最高」「超絶最高にきれい＆美しい」「デニム最高」「スタイル良くておしゃれ」「大人っぽいね〜」など