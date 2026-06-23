ロックバンド「カイザー・チーフス」のフロントマン、リッキー・ウィルソンが、再演される「グリース：イマーシブ・ムービー・ミュージカル」にティーン・エンジェル役として出演することが決まった。 【写真】ステージで熱唱するリッキー・ウィルソン 7月22日から9月13日までバタシー・パークの多目的イベントスペース「エボリュ