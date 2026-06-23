今日23日(火)の関東地方は、午後は大気の状態が不安定となり、各地でにわか雨や雷雨の可能性があります。特に神奈川県の東部や西部を中心に雨雲が発達し、局地的に雨脚が強まる見込みです。午後は内陸部を中心に雨雲発達今日23日(火)の関東地方は雲が広がりやすいものの、午前中は晴れ間の出ている所が多くなりました。ただ、午後は大気の状態が不安定になります。早い所では昼過ぎから所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。特に神