セルティックが旗手怜央を放出濃厚と英メディアが伝えたスコットランド1部セルティックに所属する日本人MF旗手怜央は、今夏の移籍市場で放出が濃厚なようだ。イギリスメディア「Football Fancast」は、「旗手に別れを告げよう、セルティックはワールドカップ（W杯）のスター獲得へ」と見出しを打ち、代役が見つかり次第、5度のリーグ優勝に貢献した旗手が放出要員となっていることを伝えた。2021年に川崎フロンターレからセル