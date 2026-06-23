日本VSチュニジア戦のスタジアムで発見FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の熱狂は、ピッチ外でも意外な形で広がりを見せている。現地時間20日に行われたグループFの日本対チュニジア戦のスタジアム周辺で目撃された“ある光景”が、SNS上で大きな注目を集めている。異彩を放っていた。夜のコンコースを巡回していたのは、最新鋭の四足歩行ロボット。黒いメカニカルなボディに黄色いライトを点滅させ、人混みを縫うように四本の