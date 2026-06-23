FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が開催され、日本代表が激戦を繰り広げている。そんな中、選手たちの活躍とは別に、ネットニュースで取り上げられるのが、現地でW杯を観戦している芸能人やモデル、インフルエンサーたちだ。テレビ出演する有名な芸能人だけでなく、聞いたことがないモデルやインフルエンサーもニュースとして取り上げられ、SNSなどで賛否両論を巻き起こしている。 サッカ