「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。茶との不思議な縁を語った。23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。「私が皿洗いしている割烹料理屋さんに加トちゃんが食べにきた。ガラガラって開けて来た瞬間にめっちゃ輝いて見えたんですよ」と出会いを明かした。茶と初めて会った日に母親に興奮しながら電