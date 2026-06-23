米戦略コンサルティング会社「アジア・グループ」のレクソン・リュウ社長が１９日、東京都内で読売新聞のインタビューに応じた。殺傷・破壊能力のある武器の輸出を原則可能にした日本政府による「防衛装備移転３原則」と運用指針の改定について、「米日両政府が防衛協力を進めてきた東南アジアの安定に資する重要な取り組みだ」と評価した。米軍はイランとの戦闘で大量の弾薬を消費して備蓄が減少した。リュウ氏は「イランでの