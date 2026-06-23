子宮がない女性の妊娠・出産を可能にする「子宮移植」の実現に向け、愛知県の藤田医科大学病院が日本初となる子宮移植の臨床研究実施を目指してワーキンググループを立ち上げ、準備を本格化させています。■国内初の子宮移植へ前進 藤田医科大学病院が研究体制立ち上げ藤田医科大学病院は22日、子宮移植の臨床研究実施に向けたワーキンググループの初会合を開き、厚生労働大臣が認定した法人である学校法人藤田学園が設置した「藤