「大変な時期だけど、みんなで頑張ろう」。元気のない職場の空気を変えようと、こんな言葉を明るく呼びかけたことのあるリーダーはたくさんいらっしゃるはずです。だけど、たいていの場合、職場は白けたような雰囲気になってしまうのがオチです。「よかれ」と思った声がけなのに、なぜそうなってしまうのか？ この記事では、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』の著者・櫻本真理さんに、メンバーたちの深層心理を踏まえな