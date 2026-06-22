金（ゴールド）の価格高騰が注目を集める中、それに続く投資対象として、今度は「銀」や「銅」に熱い視線が注がれている。2026年5月28日に、東京証券取引所へ「銀」と「銅」に関連するETF（上場投資信託）が4銘柄同時に上場。新NISAの成長投資枠で買えるこのETFの紹介と銀や銅への投資について解説する。（木村香代、ダイヤモンド・ザイ編集部）昨年比で「銀」の価格は2倍に！次に盛り上がるのは「銀」か「銅」か？資産防衛の王