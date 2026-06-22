新規事業やイノベーションは、「誰よりも早く始めた者が勝つ」と考えられがちだ。しかし実際には、時代が追いついていなかったために失敗した事業も少なくない。重要なのはスピードではなく、その事業が社会や技術、市場環境とかみ合う「タイミング」だ。ヤマト運輸の宅急便、東海道新幹線、そしてYouTubeやiPhone――。後発でありながら先行企業を追い抜いた成功例には共通点がある。成功する企業は何を見極め、いつ勝負に出るの