ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節でセネガル代表と対戦。マルクス・ペデルセンの先制弾とアーリング・ハーランドの２得点で、３−２の勝利を収めた。試合後には、選手とスタッフがピッチに体育座りしてスタンバイ。用意された太鼓を叩くのは、マーティン・ウーデゴーだ。今大会で話題となっているノルウェーサポの応援スタイル“バイキング・ロー”。オールを漕ぐ仕草で「ウッ！ ウッ！」と叫ぶ