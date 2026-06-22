新しい分野に挑戦したばかりのとき、「自分には才能がないのでは」と不安になる人は多い。そんな成果が見えない時期を、どのように耐え抜いたらいいのだろうか。長期戦で差がつく人の思考法を、経営思想家が解説する。※本稿は、経営思想家のドリー・クラーク『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。計画がうまくいかないときはどうしたらいいのか一夜に