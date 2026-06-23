岡本は2戦連発と再び勢いをつけてきた(C)Getty Imagesブルージェイズ・岡本和真は現地6月22日に本拠地で行われたアストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回に2試合連続となる17号ソロを放った。【動画】この力は本物！岡本の2戦連発の17号アーチシーン2回先頭の打席に入った岡本は相手先発の右腕ブラウンの92.5マイル（約148キロ）のシンカーを捉え、左翼スタンドに放り込んだ。打球速度101・9マイル（約164.0キロ）飛距離