元サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）でWEリーグ・アルビレックス新潟レディース所属の川澄奈穂美選手は6月22日、自身のInstagramを更新。沖縄滞在の様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】川澄奈穂美、“イケメン”と沖縄を満喫「リポートをありがとぉ〜」川澄選手は「今回も沖縄滞在は【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】」とつづり、7枚の写真を公開しました。1枚目は、青空が広がるプールサイドで撮影した