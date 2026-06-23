指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは6月22日、自身のInstagramを更新。悲願の東京ドーム公演決定を報告し、喜びをつづりました。【写真】東京ドームに立つ大谷映美里「とっても嬉しいです」大谷さんは「イコラブ東京ドーム公演2027年1月19日(火)、20日(水)2日間東京ドームに立たせていただきます！」と報告し、6枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真は、東京ドームのグ