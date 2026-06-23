日本ハムは２３日、山本拓実投手が同日、札幌市内の病院で右肘関節のクリーニング手術を受けたと発表した。ゲーム復帰まで約３カ月の見通し。プロ９年目の山本拓は今季リリーフで１５試合に登板して１勝０敗１セーブ１ホールド、防御率４・９１の成績。２０日のソフトバンク戦では１回で４失点を喫し、２１日に出場選手登録を抹消されていた。山本は球団を通じ「勝負どころの夏を前にチームを離れる悔しさは大きいですが、ま