株式会社ロフトは、和歌山県内初出店となる「和歌山ロフト」を7月3日、イオンモール和歌山2階にオープンすると発表した。【画像多数】ロフトが和歌山登場！店舗イメージ＆井出商店などとコラボグッズもずらり「和歌山ロフト」は「イオンモール和歌山」の魅力の一つとして加わり、最新のトレンドや季節を感じる旬の雑貨を通して、地域の皆さまに、新たな生活提案を行う。売場面積は約261坪（約863平方メートル ）で、ロフトで