「日本ハム−ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）「ファイターズチャンピオンシリーズ２０２６」として開催され、北海道移転後初の日本一へ大きく貢献した小笠原道大氏、金子誠氏、鶴岡慎也氏、田中賢介氏が始球式に登場した。中でもひときわ大きな歓声を浴び、応援歌も流されたのは小笠原氏だ。「北のサムライ」の異名を持ち、強烈なフルスイングを武器に３番打者としてチームをけん引。その後、巨人へＦＡ移籍し、中日