プロゴルファーの古閑美保（43）が23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。現役時代に見舞われた緊急事態を振り返った。【写真】現役時代と変わらない！ウエア姿で抜群のスタイルを披露した古閑美保この日は「仲良し女王ペア！」と題し、“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）とともにゲスト出演した。古閑は26歳で年間獲得賞金1億円を突破。29歳で引退以降は解説者として活躍。2024年には第1