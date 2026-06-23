テレビ朝日系「徹子の部屋」が２２日に放送され、黒柳徹子がＭＣを務めた。この日は、登山家・野口絵子さんがゲスト出演した。絵子さんは、世界的なアルピニスト・野口健氏の長女。黒柳は絵子さんを「昨年は大変困難なヒマラヤの６０００メートル級の山に登頂なさいました。そして、今年はミス日本グランプリに輝いたという現役の慶大生」と紹介した。黒柳からミス日本グランプリについて聞かれると、絵子さんは「ミス日本