火災の実況見分が行われた東京都北区の区立滝野川第三小＝20日東京都北区の区立滝野川第三小で起きた火災で、火元とみられる校舎4階の音楽準備室にあった電気ストーブのそばのコンセントにプラグが差し込まれていたことが23日、警視庁への取材で分かった。ストーブには激しく燃えた跡があり、プラグのコードは焼け切れていた。警視庁がストーブとの関連など出火原因を調べている。警視庁によると、準備室では他にも複数の燃え