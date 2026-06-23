政府が国内景気の公式見解を示す6月の月例経済報告で、「緩やかに回復している」との前月の判断を据え置く公算が大きいことが23日分かった。事後的に認定する景気拡大期間が戦後最長の「いざなみ景気」の73カ月に並んだと示唆する形だ。