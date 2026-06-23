日本ハムは23日、山本拓実投手が札幌市内の病院で右肘関節のクリーニング手術を行ったと発表した。ゲーム復帰まで約3カ月の見通し。球団を通じ、山本は「勝負どころの夏を前にチームを離れる悔しさは大きいですが、またマウンドで思い切り腕を振れるように手術を決断しました。背中を押してくれた球団をはじめ、支えてくれる全ての人に感謝し、もっと強くなって帰ってきます」とコメントした。山本は今季15試合に登板し1勝0