◇第97回都市対抗野球・東京都2次予選 第4代表決定トーナメント2回戦セガサミー1―9鷺宮製作所（2026年6月23日大田スタジアム）今季限りで廃部が決定しているセガサミーが1―9で完敗。今夏の都市対抗（8月26日〜東京ドーム）出場が消滅した。1点を先制された初回2死一、二塁から高島大輝外野手の右前適時打で同点も2回以降は打線が沈黙。守っても8回無死から鷺宮製作所の島野、中島優に連続ソロを浴びるなどして力尽きた