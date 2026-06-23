大ヒット映画「カメラを止めるな！」などに出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が２３日、ＳＮＳで結婚を報告した。しゅはまは「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、５１歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました。どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました」と報告。お相手は映像制作会