防犯や災害のリスクが指摘されるタンス預金ですが、生活保護受給者の場合は別の問題もあります。 今回のケースのように、「銀行に預けると役所に知られてしまう」と考え、自宅で現金を保管しているという人もいるようですが、その判断がかえってトラブルの原因になることもあるかもしれません。 節約して貯めた30万円は本当に持っていてはいけないのか、今回は生活保護制度のルールと正しい資産管理の方