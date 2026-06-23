実家の片付けをしていたところ、学生時代に使っていた通帳が見つかり、残高を確認したら15万円ほど残っていることに気付いたというケースもあるでしょう。しかし、いざATMで引き出そうとするとエラーが表示され、「もうお金を受け取れないのでは？」と不安になる人もいるかもしれません。 長年使っていない口座は、金融機関によって利用が制限されていたり、「休眠預金」として扱われていたりする場合がありま