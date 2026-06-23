「株なんて自分には関係ない」--そう思っていませんか。2026年6月、宇宙開発企業スペースXが上場し、時価総額は2兆ドルを突破。長年その現場を支えた溶接工が、たった1日で資産1億円超えの仲間入りを果たしました。 なぜ、普通の従業員が大きな資産を築けたのか。本記事では、スペースX上場の全体像と、コツコツ株を持ち続けた1人の男性の物語から私たちが学べることをお伝えします。 スペースX