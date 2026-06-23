ヘンリー王子は、アーチー王子とリリベット王女をメーガン妃と共に英国に連れてくることで、チャールズ国王に「罠」を仕掛けていると伝わっている。英紙デーリー・メールが２２日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃が７月の英国訪問で王室の宿泊施設を提供されたことを受け、チャールズ国王がアーチー王子とリリベット王女と再会するのではないかという予想はますます高まっている。しかし、ある情報筋はヘンリー王子夫妻に