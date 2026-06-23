ワタミカミチクが展開する「かみむら牧場」は、6月22日〜26日までの5日間限定で「幸せの5日間」と題した肉の日企画を開催する。期間中は平日の11時から16時限定で、おすすめの焼肉ランチ2種類が「いい肉」にちなんだ特別価格1,129円で販売されるほか、サラダバーやドリンクバーがセットになったビュッフェがワンコインの500円で提供されるとのこと。幸せの5日間○中落ちカルビランチ2種が1,129円でご飯お替り無料期間中、通常価格1