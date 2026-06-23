ENHYPENのニキが、抜群のスタイルとカリスマ性でファンを魅了した。ニキは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。【写真】ニキ、小顔際立つ“短髪ビジュアル”「惚れなおした…」公開された写真には、ENHYPENがアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA」のアイテムを着こなすニキの姿が収められている。ニキは、ブラックのセットアップにボーダーインナーを合わせた洗練されたスタイリング